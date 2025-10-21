Economía

CAF quiere que los ahorros de pensiones impulsen carreteras, energía y educación en Costa Rica

CAF inscribió fondo de inversión por $288 millones en infraestructura, incluyendo transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, educación y salud.

Por Luis Enrique Brenes
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) entabló acercamientos con las operadoras de pensiones complementarias (OPC) para plantear alternativas de inversión, y dirigir recursos a obras de infraestructura en Costa Rica.
CAF se acercó a las operadoras de pensiones, administradoras de los recursos del ROP, para proponerles instrumentos para invertir en obras de infraestructura en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







