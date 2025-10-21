CAF quiere que los ahorros de pensiones impulsen carreteras, energía y educación en Costa Rica

CAF se acercó a las operadoras de pensiones, administradoras de los recursos del ROP, para proponerles instrumentos para invertir en obras de infraestructura en Costa Rica.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) entabló acercamientos con las operadoras de pensiones complementarias (OPC) para plantear alternativas de inversión, y dirigir recursos a obras de infraestructura en Costa Rica.

En entrevista con La Nación, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, calificó a las OPC costarricenses como un socio estratégico del banco en el país.

“Hemos logrado avanzar en una conversación muy estructurada con los principales actores en el mercado, generar esa confianza y mostrar las capacidades que podemos hacer crecer conjuntamente”, explicó Díaz-Granados.

Además, el presidente ejecutivo de CAF enfatizó que han compartido información con las operadoras para desarrollar un instrumento de inversión en obras.

“Vamos muy bien en Costa Rica con los fondos de pensiones, trabajando en vehículos especializados (de inversión), como los que ya hemos puesto a andar en Uruguay y en Colombia“, dijo Díaz-Granados.

El presidente del organismo multilateral aseguró que estos instrumentos, diseñados para generar activos bajo administración con los fondos de pensiones, son vehículos muy novedosos que contribuirán al crecimiento del país.

“Tenemos una gran oportunidad para hacer un buen trabajo mancomunadamente, donde el banco, con el vehículo especializado en administración de activos, y los fondos locales, podamos articular las capacidades financieras para hacer infraestructura de calidad como la requiere hoy Costa Rica”, agregó.

El pasado 16 de setiembre, CAF informó de que abordaron con las operadoras y otros participantes los avances de su filial CAF Asset Management (CAF-AM) con el Fondo de Inversión de Capital de Riesgo Senior para Infraestructura en Costa Rica, que fue autorizado por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) en febrero de 2024.

Este instrumento busca movilizar aproximadamente $288 millones, en moneda local, hacia proyectos estratégicos de infraestructura, en sectores como el transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, educación y salud.

“En Costa Rica estamos ofreciendo una plataforma confiable y especializada que les permite a potenciales inversionistas participar en el desarrollo de infraestructura sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo el mercado de capitales del país”, expresó Alberto Ñecco, director ejecutivo de CAF-AM.

A setiembre pasado, las operadoras de pensiones administraban inversiones por un saldo de ¢13,3 billones de recursos de sus afiliados del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), según la Superintendencia de Pensiones (Supén).

El ahorro de 3,2 millones de trabajadores y pensionados se invierte en el mercado local e internacional con el propósito de generar un mayor retorno a sus clientes.

El CAF se reunió con representantes de fondos de pensiones en Costa Rica para presentar su propuesta de inversión en infraestructura. (CAF/Cortesía CAF)

OPC confirman interés

Operadoras de pensiones consultadas por La Nación confirmaron los encuentros con CAF para discutir sobre las propuestas de inversión que trabaja el organismo multilateral en Costa Rica.

Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, dijo que han participado en diversas reuniones con representantes del CAF, en las cuales les presentaron las alternativas de inversión disponibles.

Además, Porras añadió que mantuvieron una reunión adicional junto con otras operadoras de pensiones. El gerente de Popular Pensiones dijo que, de momento, no han determinado el eventual monto de inversión, ya que cualquier decisión al respecto debe pasar por los Comités de Riesgos e Inversiones.

“Desde Popular Pensiones, siempre estamos atentos a analizar este tipo de propuestas. Si consideramos que se ajustan a nuestros criterios de riesgo y planificación estratégica de las inversiones, valoramos la posibilidad de incorporarlas en nuestros portafolios”, agregó.

Marco Vargas, gerente general de BN Vital, aseguró que la operadora también participó activamente en la reunión con representantes de la CAF, como parte de su interés en explorar oportunidades de inversión.

Vargas manifestó que, al ser un producto en desarrollo, aún no han conversado sobre montos de inversión. Sin embargo, señaló que todas las alternativas son evaluadas bajo criterios técnicos rigurosos, considerando el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo.

“Este tipo de iniciativas se enmarcan en las inversiones en activos alternativos, lo que permite ampliar las opciones disponibles en el mercado nacional. Para BN Vital, puede representar una oportunidad estratégica de diversificación, especialmente en un entorno donde el mercado interno presenta limitaciones de profundidad”, agregó Vargas.

Por su parte, BCR Pensiones indicó que cualquier alternativa de inversión debe ajustarse a lo permitido por la normativa vigente. Añadió que, de momento, no han definido detalles con CAF sobre posibles inversiones.

Inversiones

Del monto total administrado en inversiones por las OPC, el 44,5% estaba colocado en dólares y el 55,5% restante en colones.

Popular Pensiones representa el monto más relevante en inversión, con ¢5,4 billones colocados, lo que equivale al 40,6% de los recursos invertidos por los seis fondos de pensiones.

Le sigue BN Vital, que registra inversiones por ¢2,5 billones, representando el 18,7% del total invertido por las operadoras.

Posteriormente, continuó el BAC Pensiones, con el 15% de los recursos; BCR Pensiones (12%), Vida Plena (11,2%) y la operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (2,5%).