Presidente de CAF afirma que aranceles ‘no son buen compañero’ para el crecimiento económico

En entrevista con ‘La Nación’, Sergio Díaz-Granados afirmó que los aranceles generan angustia en productores e impactan crecimiento

Por Luis Enrique Brenes
Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), habló con 'La Nación' sobre el impacto de los aranceles de Trump en la región. (JOHN DURAN/John Durán)







Sergio Díaz-GranadosCAFArancelesTrumpEstados Unidos
