Economía

¿Busca empleo? TransUnion ofrece vacantes bajo modelo de trabajo flexible

TransUnion tiene 30 vacantes disponibles en Costa Rica. Los puestos van desde roles junior hasta de liderazgo, con modalidad de trabajo híbrido.

Por Luis Enrique Brenes
Empleo en TransUnion Costa Rica
Estas vacantes disponibles en TransUnion son en puestos junior como en senior, de acuerdo con la compañía. (Cortesía TransUnion/Cortesía TransUnion)







