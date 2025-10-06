¿Busca empleo? TransUnion ofrece vacantes bajo modelo de trabajo flexible

Estas vacantes disponibles en TransUnion son en puestos junior como en senior, de acuerdo con la compañía.

TransUnion, compañía global especializada en información y análisis de datos, anunció este lunes 6 de octubre que tiene abiertas 30 vacantes en su Centro de Capacidad Global en Heredia.

En un comunicado de prensa, la firma explicó que ese centro respalda sus operaciones internacionales y genera experiencias para los clientes en múltiples mercados. Por ello, el país se ha convertido en un centro estratégico para TransUnion.

Los puestos disponibles abarcan desde niveles junior hasta senior, es decir, las vacantes están dirigidas a quienes inician su carrera profesional y a quienes aspiran a posiciones de liderazgo. Las plazas permiten trabajar desde cualquier punto del país.

Las personas interesadas en conocer las vacantes, los requisitos académicos y de idioma pueden visitar el sitio oficial de carreras de la empresa o consultar los roles específicos en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/yc3y3ffc.

En este centro, aproximadamente el 95% de los puestos operan bajo un modelo híbrido, lo que permite a los profesionales interactuar con equipos globales desde cualquier parte de Costa Rica.

Alrededor del 20% de la fuerza laboral se encuentra fuera de la Gran Área Metropolitana. Las vacantes incluyen los siguientes roles:

Analista de Contabilidad y Cumplimiento

Especialista de Operaciones y Gestión de Cuentas Técnicas

Ingeniero de Datos I

Analista de Datos GCC

Asistente Administrativo Bilingüe para HRC

Gerente Senior de Finanzas Globales

Líder del Centro de Servicios Compartidos en Costa Rica

Ingeniero en SDET (Pruebas de Software Automatizadas)

Científico de Datos

Ingeniero de Integraciones

Desarrollador RPA (Automatización Robótica de Procesos)

Desarrollador Senior AEM (Adobe Experience Manager)

Desde su inauguración en noviembre de 2022, el centro se ha consolidado como un pilar de la firma, respaldando operaciones en más de 30 países y múltiples zonas horarias, con un equipo de aproximadamente 800 colaboradores.