Registro Nacional ofrece plaza en informática con salario de ¢1,6 millones: así puede aplicar

La Dirección General de Servicio Civil abrió una plaza en informática para el Registro Nacional, con salario de ¢1,6 millones.

La Dirección General de Servicio Civil abrió una convocatoria para el puesto de profesional en informática 2, con especialidad en Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación y subespecialidad en Auditoría de Sistemas.

Este cargo corresponde a la institución del Registro Nacional, con ubicación en San José, Curridabat, y contempla una jornada de tiempo completo en horario diurno.

Según la información oficial, no requiere disponibilidad para viajar dentro del país.

Requisitos académicos y de experiencia

La persona interesada debe contar con licenciatura en una carrera afín a la especialidad del puesto. En el caso de la subespecialidad en Auditoría de Sistemas, se aclaró que no existen licenciaturas específicas en esta área.

Por esta razón, se aceptan maestrías relacionadas, siempre que se haya cursado una base en informática, ya sea bachillerato o licenciatura.

Información puesto (Cortesía /Cortesía)

Además, se exige un mínimo de dos años de experiencia profesional en funciones relacionadas con el cargo, su clase o especialidad.

La posición ofrece un salario global de ¢1.603.017.

La fecha límite de registro es el 7 de octubre de 2025. Las personas interesadas deben inscribirse en la base de datos del Registro de Oferentes, por medio del sitio oficial: https://www.dgsc.go.cr/ro.html.

La Dirección General de Servicio Civil invita a consultar los atestados académicos necesarios en el enlace indicado dentro del portal.