INEC abre vacantes con salarios de hasta ¢1,7 millones: estos son los requisitos y cómo postularse

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) habilitó el proceso de inscripción para varios concursos dirigidos a profesionales, técnicos y choferes.

Las plazas están disponibles bajo la modalidad de servicios especiales, con duración según el tipo de puesto.

La mayoría se ubican en la región Huetar Norte, aunque también hay puestos disponibles en otras zonas del país.

Coordinador de Unidad de Diseño, procesamiento y análisis

Salario global: ¢1.758.295

¢1.758.295 Salario compuesto: ¢842.950 más pluses (sector público)

¢842.950 más pluses (sector público) Requisitos: Licenciatura en Economía, Agronomía, Estadística, entre otras carreras afines. Se requiere experiencia de al menos 24 meses en diseño y análisis de censos o encuestas nacionales, y 12 meses en supervisión de personal profesional.

Licenciatura en Economía, Agronomía, Estadística, entre otras carreras afines. Se requiere experiencia de al menos 24 meses en diseño y análisis de censos o encuestas nacionales, y 12 meses en supervisión de personal profesional. Ubicación: Censo Nacional Agropecuario

Censo Nacional Agropecuario Plaza: 2-4983

2-4983 Modalidad: Presencial con posibilidad de teletrabajo parcial

Profesional en Diseño estadístico

Salario global: ¢1.598.450

¢1.598.450 Salario compuesto: ¢767.450 más pluses

¢767.450 más pluses Requisitos: Licenciatura en Economía, Sociología, Administración o Planificación. Se pide experiencia mínima de 18 meses en labores relacionadas.

Licenciatura en Economía, Sociología, Administración o Planificación. Se pide experiencia mínima de 18 meses en labores relacionadas. Deseable: Experiencia de 12 meses en diseño, procesamiento o análisis de censos o encuestas.

Experiencia de 12 meses en diseño, procesamiento o análisis de censos o encuestas. Ubicación: Censo Nacional Agropecuario

Censo Nacional Agropecuario Plaza: 2-4998

Profesional Licenciado en Diseño de recolección

Salario global: ¢1.598.450

¢1.598.450 Salario compuesto: ¢767.450 más pluses

¢767.450 más pluses Requisitos: Licenciatura en Economía, Agronomía, Administración o Planificación. Se solicita experiencia mínima de 18 meses en el área.

Licenciatura en Economía, Agronomía, Administración o Planificación. Se solicita experiencia mínima de 18 meses en el área. Plazas: 2-4999, 2-5000

Profesional para product owner

Salario global: ¢1.598.450

¢1.598.450 Salario compuesto: ¢767.450 más pluses

¢767.450 más pluses Requisitos: Licenciatura en Economía, Agronomía o Administración. Se exige experiencia de 12 meses como contraparte técnica en proyectos de tecnologías de información.

Licenciatura en Economía, Agronomía o Administración. Se exige experiencia de 12 meses como contraparte técnica en proyectos de tecnologías de información. Plaza: 2-5001

2-5001 Deseable: Conocimientos en metodologías ágiles como SCRUM o KANBAN y habilidades de supervisión

Agente de zona

Salario global: ¢904.266

¢904.266 Salario compuesto: ¢534.050 más pluses

¢534.050 más pluses Requisitos: Bachillerato universitario en Economía, Agronomía o Administración. No se requiere experiencia laboral.

Bachillerato universitario en Economía, Agronomía o Administración. No se requiere experiencia laboral. Zonas de trabajo: Ciudad Quesada, Pital, Upala y Los Chiles

Ciudad Quesada, Pital, Upala y Los Chiles Modalidad: Teletrabajo móvil

Subagente de zona

Salario global: ¢634.813

¢634.813 Salario compuesto: ¢381.750 más pluses

¢381.750 más pluses Requisitos: Bachillerato en educación media y 60 créditos universitarios aprobados en carreras afines. Se solicita experiencia de seis meses en recolección de datos o servicio al cliente.

Bachillerato en educación media y 60 créditos universitarios aprobados en carreras afines. Se solicita experiencia de seis meses en recolección de datos o servicio al cliente. Modalidad: Teletrabajo móvil

Chofer Cenagro

Salario global: ¢406.463

¢406.463 Salario compuesto: ¢307.500 más pluses

¢307.500 más pluses Requisitos: Primaria completa, licencia B1 vigente y seis meses de experiencia como chofer. Se valoran conocimientos básicos en mecánica y disposición para resguardar el vehículo en su lugar de residencia.

Primaria completa, licencia B1 vigente y seis meses de experiencia como chofer. Se valoran conocimientos básicos en mecánica y disposición para resguardar el vehículo en su lugar de residencia. Zonas de trabajo: Ciudad Quesada, Pital, Upala y Los Chiles

Personal Entrevistador

Salario global: ¢484.102

¢484.102 Salario compuesto: ¢338.500 más pluses

¢338.500 más pluses Requisitos: Bachillerato en educación media, cursos básicos de computación y seis meses de experiencia en encuestas, entrevistas o servicio al cliente.

Bachillerato en educación media, cursos básicos de computación y seis meses de experiencia en encuestas, entrevistas o servicio al cliente. Zonas disponibles: Cartago, San José, Heredia, Alajuela, San Ramón, entre otras.

Información e inscripción

El proceso de inscripción estará disponible del 26 de setiembre al 10 de octubre de 2025, según el puesto. Las personas interesadas deben completar el formulario en línea disponible en https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos. Para consultas está habilitado el teléfono 2527-1000.