INEC abre vacantes con salarios de hasta ¢1,7 millones: estos son los requisitos y cómo postularse

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) habilitó el proceso de inscripción para varios concursos dirigidos a profesionales, técnicos y choferes.
Las plazas están disponibles bajo la modalidad de servicios especiales, con duración según el tipo de puesto.
La mayoría se ubican en la región Huetar Norte, aunque también hay puestos disponibles en otras zonas del país.
Coordinador de Unidad de Diseño, procesamiento y análisis
- Salario global: ¢1.758.295
- Salario compuesto: ¢842.950 más pluses (sector público)
- Requisitos: Licenciatura en Economía, Agronomía, Estadística, entre otras carreras afines. Se requiere experiencia de al menos 24 meses en diseño y análisis de censos o encuestas nacionales, y 12 meses en supervisión de personal profesional.
- Ubicación: Censo Nacional Agropecuario
- Plaza: 2-4983
- Modalidad: Presencial con posibilidad de teletrabajo parcial
Profesional en Diseño estadístico
- Salario global: ¢1.598.450
- Salario compuesto: ¢767.450 más pluses
- Requisitos: Licenciatura en Economía, Sociología, Administración o Planificación. Se pide experiencia mínima de 18 meses en labores relacionadas.
- Deseable: Experiencia de 12 meses en diseño, procesamiento o análisis de censos o encuestas.
- Ubicación: Censo Nacional Agropecuario
- Plaza: 2-4998
Profesional Licenciado en Diseño de recolección
- Salario global: ¢1.598.450
- Salario compuesto: ¢767.450 más pluses
- Requisitos: Licenciatura en Economía, Agronomía, Administración o Planificación. Se solicita experiencia mínima de 18 meses en el área.
- Plazas: 2-4999, 2-5000
Profesional para product owner
- Salario global: ¢1.598.450
- Salario compuesto: ¢767.450 más pluses
- Requisitos: Licenciatura en Economía, Agronomía o Administración. Se exige experiencia de 12 meses como contraparte técnica en proyectos de tecnologías de información.
- Plaza: 2-5001
- Deseable: Conocimientos en metodologías ágiles como SCRUM o KANBAN y habilidades de supervisión
Agente de zona
- Salario global: ¢904.266
- Salario compuesto: ¢534.050 más pluses
- Requisitos: Bachillerato universitario en Economía, Agronomía o Administración. No se requiere experiencia laboral.
- Zonas de trabajo: Ciudad Quesada, Pital, Upala y Los Chiles
- Modalidad: Teletrabajo móvil
Subagente de zona
- Salario global: ¢634.813
- Salario compuesto: ¢381.750 más pluses
- Requisitos: Bachillerato en educación media y 60 créditos universitarios aprobados en carreras afines. Se solicita experiencia de seis meses en recolección de datos o servicio al cliente.
- Modalidad: Teletrabajo móvil
Chofer Cenagro
- Salario global: ¢406.463
- Salario compuesto: ¢307.500 más pluses
- Requisitos: Primaria completa, licencia B1 vigente y seis meses de experiencia como chofer. Se valoran conocimientos básicos en mecánica y disposición para resguardar el vehículo en su lugar de residencia.
- Zonas de trabajo: Ciudad Quesada, Pital, Upala y Los Chiles
Personal Entrevistador
- Salario global: ¢484.102
- Salario compuesto: ¢338.500 más pluses
- Requisitos: Bachillerato en educación media, cursos básicos de computación y seis meses de experiencia en encuestas, entrevistas o servicio al cliente.
- Zonas disponibles: Cartago, San José, Heredia, Alajuela, San Ramón, entre otras.
Información e inscripción
El proceso de inscripción estará disponible del 26 de setiembre al 10 de octubre de 2025, según el puesto. Las personas interesadas deben completar el formulario en línea disponible en https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos. Para consultas está habilitado el teléfono 2527-1000.