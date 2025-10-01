Feria de empleo para call center: conozca cómo aplicar este octubre

Feria de empleo en San Pedro el 7 y 8 de octubre contratará agentes telefónicos. Se ofrecen beneficios como médico de empresa y horarios flexibles. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

Una feria de empleo presencial ofrecerá plazas laborales en centros de contacto para servicio al cliente, ventas, cobros y soporte técnico.

La actividad se llevará a cabo el 7 y 8 de octubre de 2025, entre las 9 a. m. y las 3 p. m. en San Pedro de Montes de Oca, 125 metros al oeste de Taco Bell, en una casa color terracota.

Netcom, grupo empresarial con sede en Panamá y oficinas en Costa Rica, es la compañía que organizará la actividad. Esta empresa se dedica a brindar soluciones de infraestructura para voz, datos, video y centros de contacto.

Entre los requisitos solicitados se encuentran el bachillerato en educación media y experiencia comprobada en call center o atención telefónica.

Sin embargo, quienes no tienen experiencia laboral también pueden participar, siempre que cuenten con un título de Colegio Técnico Profesional (CTP) en la especialidad de Ejecutivo para Centros de Servicio o Ejecutivo Comercial en Servicio al Cliente.

Para asistir, la persona interesada deberá presentar: currículum actualizado, hoja de delincuencia vigente, copia de la cédula y atestados académicos o laborales.

Los puestos ofrecidos son para agentes telefónicos en áreas de servicio al cliente, cobros, ventas y soporte técnico.

Entre los beneficios laborales que se ofrecen se encuentran: médico de empresa, posibilidad de acomodar los horarios para facilitar la continuación de estudios, oportunidades de crecimiento profesional y participación en actividades de integración.