Economía

Boston Scientific inaugura nueva planta en Costa Rica

Instalaciones combinan espacio de manufactura avanzada con un conjunto de laboratorios

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Por Gustavo Ortega Campos
De acuerdo con información del sitio web de la empresa, Costa Rica es el único país del DR-Cafta donde Boston Scientific tiene operaciones, mientras que su sede principal se encuentra en Marlborough, Massachusetts (EE. UU.) (Jorge Castillo)







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Boston ScientificIEDDispositivos médicos
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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