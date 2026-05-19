Boston Scientific inaugura nueva planta en Costa Rica

De acuerdo con información del sitio web de la empresa, Costa Rica es el único país del DR-Cafta donde Boston Scientific tiene operaciones, mientras que su sede principal se encuentra en Marlborough, Massachusetts (EE. UU.)

La multinacional de dispositivos médicos, Boston Scientific, inauguró este martes su nueva planta de manufactura en la provincia de Cartago.

La planta que ya opera con cerca de 1.000 personas colaboradoras, cuenta con una superficie de 51.000 metros cuadrados y fue desarrollado conforme a los estándares LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés).

Las instalaciones combinan espacio de manufactura avanzada, con un conjunto de laboratorios para funciones de microbiología, calibración, análisis e ingeniería, así como servicios de innovación y apoyo, informó la multinacional por medio de un comunicado de prensa.

Además, el complejo cuenta con áreas destinadas a oficinas, un almacén de componentes y de productos terminados, y espacios de colaboración.

La nueva planta complementa las instalaciones de la empresa instaladas en Coyol y Heredia.

La multinacional se instaló en Costa Rica en 2004 y hoy representa el 18% de las exportaciones nacionales, según indicó la empresa.

Las personas interesadas en las oportunidades laborales en esta nueva operación pueden compartir su perfil profesional en el enlace designado por la compañía.

Al cierre de 2025, las exportaciones de Costa Rica ascendieron a más de $22.000 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Los dispositivos médicos garantizaron el 48%.

Boston Scientific también abrió el Costa Rica Global Hub, que se presenta como un centro de excelencia global que reúne operaciones de servicios, diseño, investigación y desarrollo.

La compañía también cuenta con oficinas comerciales en San José y una sede del Instituto para el Avance de la Ciencia, donde profesionales en salud pueden recibir formación práctica.

Durante el acto de inauguración, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Rojas, destacó que en poco más de dos décadas, Boston Scientific pasó de 17 colaboradores a casi 12.000 empleos directos, convirtiéndose en el cuarto mayor empleador del país y líder las exportaciones nacionales.

Por su parte, Erick Barquero, vicepresidente de Operaciones y gerente de Boston Scientific en Cartago, dijo que les enorgullece consolidar la presencia en esta provincia que hoy también produce manufactura médica avanzada gracias al talento local.

Las operaciones de la compañía en Costa Rica evolucionaron de la fabricación estándar a la producción avanzada, la innovación crítica, la investigación y el desarrollo, y los servicios corporativos globales que ahora brindan apoyo a todas las divisiones de la empresa en todo el mundo.

Boston Scientific fue una de las compañías que se pronunció ante el gobierno de Donald Trump en el marco de la investigación sobre las importaciones de estos productos que realiza Washington y que podría traducirse en la imposición de nuevos aranceles.

El 26 de setiembre pasado, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU., abrió una consulta pública por una investigación iniciada para determinar si la importación de dispositivos médicos es un tema de seguridad nacional, la cual venció el 17 de octubre.

En este período, Boston Scientific remitió una carta con sus valoraciones y solicitó no imponer aranceles a los dispositivos médicos y advirtió sobre los efectos negativos para los consumidores estadounidenses y las posibles repercusiones en inversión y empleo en Costa Rica, único país donde opera en Centroamérica.

La investigación, que coordina el secretario de Comercio y comenzó el 2 de setiembre, se realiza con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, y abarca equipos de protección personal (EPP), consumibles médicos y equipos médicos, incluidos los dispositivos.

La Sección 232 autoriza al presidente Trump a tomar medidas para ajustar las importaciones de un artículo y sus derivados en cantidades o circunstancias tales que no amenacen con perjudicar la seguridad nacional.