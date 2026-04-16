Economía

Bolsa de Nueva York cierra con nuevos récords del Nasdaq y del S&P500

Por segunda sesión consecutiva, el Nasdaq y el S&P 500 volvieron a batir su récord de cotización

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Por AFP
Trabajadores de la Bolsa de Nueva York
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Irán acordó entregar su uranio enriquecido, lo cual impulsó los resultados. (ANGELA WEISS/AFP)







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