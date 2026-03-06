Bayer registra pérdidas millonarias por demandas vinculadas al glifosato

El logotipo de la empresa química alemana Bayer aparece en las instalaciones de la compañía en Berlín, el 4 de marzo de 2026. La empresa presentó su informe anual. (Foto: Tobias Schwarz / AFP).

La empresa alemana Bayer registró en 2025 su tercer año consecutivo con pérdidas, afectada por los millonarios litigios en Estados Unidos relacionados con el herbicida Roundup, que contiene glifosato.

El conglomerado farmacéutico y agroquímico reportó una pérdida neta de 3.620 millones de euros, equivalentes a unos $4.200 millones, según un comunicado divulgado el miércoles. La cifra representó un aumento del 42% en las pérdidas frente a 2024 y constituyó el peor resultado financiero del grupo desde 2020, año marcado por la pandemia.

El director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, indicó que la empresa avanzó en un amplio plan de saneamiento. Señaló que el proceso aún requiere tiempo para consolidar resultados.

Durante 2024, la compañía ya anticipó que 2025 sería el año más complejo en términos financieros. El pronóstico se vinculó con gastos extraordinarios de miles de millones de dólares asociados a demandas judiciales contra Roundup, producto desarrollado por su filial Monsanto.

Miles de reclamaciones en Estados Unidos señalan que el herbicida con glifosato podría provocar cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica este componente como un probable carcinógeno.

Bayer sostiene una posición distinta. La empresa afirma que diversos estudios científicos y autorizaciones regulatorias demuestran que el producto es seguro.

El grupo alemán intenta cerrar el capítulo judicial. Anderson expresó confianza en alcanzar una solución durante 2026. La compañía anunció recientemente en Estados Unidos un acuerdo financiero de hasta $7.250 millones para cubrir reclamaciones actuales y futuras relacionadas con el herbicida.

La compra de Monsanto en 2018 abrió el frente legal que hoy presiona las finanzas del grupo. Desde entonces, Bayer desembolsó más de $10.000 millones para enfrentar procesos judiciales vinculados al glifosato.

El panorama también podría cambiar por una decisión judicial pendiente. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó analizar un recurso presentado por Bayer sobre la admisibilidad de estas demandas. El fallo se conocerá antes de finales de junio.

