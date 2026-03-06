Economía

Bayer registra pérdidas millonarias por demandas vinculadas al glifosato

Las demandas por el herbicida Roundup presionan las finanzas de Bayer y elevan las pérdidas del gigante farmacéutico alemán durante 2025

Por AFP
El logotipo de la empresa química alemana Bayer aparece en las instalaciones de la compañía en Berlín, el 4 de marzo de 2026. La empresa presentó su informe anual. (Foto: Tobias Schwarz / AFP).
El logotipo de la empresa química alemana Bayer aparece en las instalaciones de la compañía en Berlín, el 4 de marzo de 2026. La empresa presentó su informe anual. (Foto: Tobias Schwarz / AFP). (TOBIAS SCHWARZ/AFP)







notas iaBayerAlemaniaGlifosato
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

