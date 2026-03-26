Economía

Banco central de México baja inesperadamente su tasa de referencia

La autoridad monetaria recortó la tasa en 25 p. b., un movimiento que contrastó con la expectativa de los analistas

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Por AFP
La economía mexicana creció apenas 0,8% el año pasado, su peor desempeño desde el desplome de 8,5% de 2020 por la pandemia. (PEDRO PARDO/AFP)







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