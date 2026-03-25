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Irán atacará otro estrecho clave para economía global si Estados Unidos invade el país

Presidente del Parlamento iraní alerta que los “enemigos” de la república islámica se preparan para invadir una de sus islas en el Golfo y lanza advertencia.

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Por AFP
Fotografía de Bab el-Mandeb (el estrecho entre el mar Rojo y el golfo de Adén), tomada desde el espacio durante la Expedición 62 de la ISS.
Fotografía de Bab el-Mandeb (el estrecho entre el mar Rojo y el golfo de Adén), tomada desde el espacio durante la Expedición 62 de la ISS. (NASA/Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center)







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