Economía

Atención sociedades mercantiles: tendrán más tiempo para registrar correo obligatorio ante Registro Nacional

Todavía faltan 294.806 sociedades por inscribir su correo, y que solo se han realizado 80.130 inscripciones desde el 4 de junio de 2025 hasta la fecha

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Por Yucsiany Salazar
Mano de una persona utilizando una calculadora sobre una mesa con documentos y una computadora portátil en el fondo, representando el cálculo del impuesto anual para personas jurídicas en Costa Rica.
Según lo establecido, las sociedades mercantiles deben incluir un correo electrónico para notificaciones judiciales o administrativas. De lo contrario, se asume que fueron notificadas de manera automática. (Shutterstock/Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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