El País

¿Qué pasa si una sociedad mercantil no registra su correo oficial antes del 4 de junio? Abogado explica riesgos legales

Explicamos los costos actuales y los riesgos para las sociedades mercantiles que no inscriban su correo electrónico ante el Registro Nacional

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Por Yucsiany Salazar
Sociedades y empresas inscritas deben pagar el Impuesto a las Personas Jurídicas antes del 2 de febrero. El incumplimiento genera multas y restricciones.
Experto analiza los riesgos operativos y legales ante el plazo del 4 de junio. (Canva/Canva)







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Sociedad mercantilAbogadoCorreoRegistro Nacional
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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