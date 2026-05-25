El País

Diputados corren para frenar cobro de hasta ¢112.000 a sociedades mercantiles por registro de correo obligatorio: esto es lo que proponen

El Congreso busca eximir a sociedades de pagar hasta ¢112.000 por registrar su correo oficial. El trámite es obligatorio y el plazo vence el 4 de junio.

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Por Yucsiany Salazar
Persona utiliza una computadora portátil para gestionar edictos digitales del Registro de Propiedad Intelectual, en un proceso de automatización que permite el envío electrónico a la Imprenta Nacional y agiliza los trámites de marcas comerciales.
La Asamblea Legislativa debate a contrarreloj el expediente 25.094 para eliminar el costo notarial del registro de correo para sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, cuyo plazo límite vence el próximo 4 de junio. (Shutterstock /Shutterstock)







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Asamblea LegislativaRegistro NacionalCorreoSociedad mercantil
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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