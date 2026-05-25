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Notificación por correo electrónico: un riesgo silencioso

El nuevo modelo permite que un simple envío de correo produzca efectos legales plenos: iniciar plazos, consolidar sanciones o cerrar oportunidades de defensa

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Por Minor Segura Navarro
Bandeja de spam, correo no deseaado
Correos desviados a la bandeja de spam, rechazos temporales de servidor, fallas de entrega o filtros automatizados forman parte de la realidad cotidiana. (Shutterstock/Imagen)







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