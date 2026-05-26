Diputados devuelven a trámite de primer debate proyecto para eliminar pago notarial por registrar correo de sociedades mercantiles

Los diputados aprobaron retrotraer el proyecto 25094 para aprobarle una moción de consenso.

Los diputados aprobaron devolver el proyecto de ley 25.094 a una etapa anterior para aprobarle un texto sustitutivo que permita a las personas jurídicas registrar un correo electrónico para notificaciones sin pagar a un notario.

Con 54 votos a favor y ninguno en contra, el plenario aprobó una moción para devolver esa iniciativa a trámite de primer debate.

La obligación de registrar un correo electrónico cuesta, debido a los honorarios notariales, entre ¢60.000 y ¢90.000. Sin embargo, al sumar los gastos conexos, la cifra real que deben asumir los usuarios ronda los ¢112.000.

Los diputados deben correr para aprobar la iniciativa, porque el 4 de junio vence el plazo que otorgó la ley para inscribir un correo electrónico como método de notificación.

El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), José María Villtalta, afirmó que se acordó un texto de consenso: “Tuvimos hoy una discusión las jefaturas de fracción con el señor director del Registro Nacional para buscar un texto de consenso que permita ese objetivo técnicamente viable (inscribir el correo de forma gratuita). Para eso se presentó esta moción: para retrotraer el proyecto, aprobar una moción de consenso y votarlo definitivamente”, señaló.

En ese mismo sentido, la diputada socialcristiana, Abril Gordienko, agregó que esperan que la iniciativa "salga a tiempo antes de que venza el plazo".

“Se construyó en conjunto una moción con un texto sustitutivo al proyecto 25.094, del partido Unidad Social Cristiana, para que el trámite se pueda hacer con firma digital, como ya se hace en otras instituciones y no haya ninguna necesidad de que intervenga un notario”, agregó Gordienko.

Ante la consulta de La Nación, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, detalló que “sí, yo pienso que sí puede salir a tiempo”.

“Por los plazos que estuvimos revisando hoy y por la voluntad que hay de todos los partidos, yo espero que sí”, dijo el liberacionista.

Ramírez agregó que el proyecto será retrotraído a comisión donde se le aprobará el nuevo texto, después iría a consulta a diferentes instituciones por un solo día y se le daría primer debate el lunes 1 de junio.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó la semana anterior otro proyecto que propone ampliar el plazo transitorio por un año más. Sin embargo, este nuevo texto sustitutivo tendría el aval del oficialismo.

Origen del proyecto

La iniciativa 25.094 fue propuesta por el exdiputado socialcristiano, Carlos Felipe García, y llegó a ser aprobada en primer debate por el anterior Congreso. Se trata de una modificación al Código de Comercio “para garantizar el registro gratuito y expedito del correo electrónico societario”.

Sin embargo, ese plan no obtuvo segundo debate debido a que, cuando estaba listo para ser votado en el periodo anterior, los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto con afines, bloquearon las sesiones para evitar que el Congreso avanzara en una eventual sanción ética contra Fabricio Alvarado.

Según detalló el Registro Nacional, las firmas que no completen este requisito antes de la fecha límite enfrentarán severas restricciones a partir del 5 de junio, ya que la institución no inscribirá ningún documento relacionado con organizaciones que carezcan de una dirección electrónica registrada.

“Este procedimiento corresponde a la reforma al artículo 18 inciso 10) del Código de Comercio y a lo establecido en los transitorios I y II de la Ley N.° 10597, así como la directriz DPJ-002-2025 publicada en La GacetaN.° 98 del 30 de mayo de 2025″, indicó formalmente el Registro.

Esa ley obligó a las sociedades mercantiles inscribir un correo para ser notificados de resoluciones administrativas y judiciales.