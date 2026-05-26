Política

Diputados devuelven a trámite de primer debate proyecto para eliminar pago notarial por registrar correo de sociedades mercantiles

54 diputados aprobaron la moción. Diputada dice que esperan que la iniciativa ‘salga a tiempo antes de que venza el plazo’

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Por Sebastián Sánchez
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
Los diputados aprobaron retrotraer el proyecto 25094 para aprobarle una moción de consenso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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