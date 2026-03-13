Economía

Así resistirían las principales entidades financieras de Costa Rica una crisis económica, según Sugef

¿Qué pasaría con los bancos y cooperativas ante una crisis económica? Sugef revela la resiliencia de 15 entidades clave del sistema financiero nacional

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Por Mónica Cerdas Gómez
Superintendencia concluyó que instituciones tienen la capacidad para soportar una desaceleración económica severa.







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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