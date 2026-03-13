Así resistirían las principales entidades financieras de Costa Rica una crisis económica, según Sugef

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) publicó, este viernes 13 de marzo, los resultados de las pruebas de estrés aplicadas a 15 entidades que concentran el 89% de los activos del Sistema Financiero Nacional (SFN).

Las pruebas BUST 2024, que se realizaron con el apoyo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), son ejercicios de simulación que sometieron a un grupo de bancos, cooperativas, mutuales y Caja de ANDE a dos escenarios macroeconómicos hipotéticos, con el fin de evaluar su resiliencia y medir el impacto del riesgo de crédito a nivel individual.

La Superintendencia concluyó que, ante un escenario adverso hipotético, las entidades participantes tienen capacidad para soportar una desaceleración económica severa. Dicha capacidad responde a que el Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP) supera el mínimo regulatorio del 10% en las proyecciones para 2026 y 2027.

En el escenario base —es decir, el de mayor probabilidad de ocurrencia—, todas las instituciones financieras participantes se mantienen por encima del 10% al cierre del período de proyección en 2027.

El ISP brinda información sobre la fortaleza del capital de las entidades financieras supervisadas por la Sugef y su capacidad para responder por los riesgos generales de la actividad que realizan.

De acuerdo con la Sugef, en el escenario adverso el ISP general promediaría una disminución de 2,3 puntos porcentuales respecto al año de referencia (2024), mientras que en el escenario base la reducción sería de 1,4 puntos porcentuales.

“Al ser estas pruebas un ejercicio hipotético basado en supuestos, el resultado del Índice de Suficiencia Patrimonial no predice con exactitud el impacto desempeño de una entidad financiera ante una potencial crisis ya que, dentro de ese contexto, los mitigadores internos y de gestión juegan un papel preponderante. El ISP no representa una garantía de la situación a futuro de la entidad”, advirtió la Sugef en un comunicado de prensa emitido este 13 de marzo.

Mediante las pruebas se obtuvo el Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP) ajustado, que muestra la capacidad potencial de una EF (entidad financiera) de absorber pérdidas, continuar sus operaciones, y permite planificar un nivel adecuado de capitalización, reduciendo la probabilidad de incumplimiento financiero o default, ante dos escenarios hipotéticos estresados: base y adverso. — Sugef

Avances en la gestión del riesgo crediticio

Además de evaluar la capacidad de resistencia de las entidades financieras ante escenarios macroeconómicos, las pruebas de estrés BUST también buscan conocer el grado de avance de las entidades en el desarrollo de sus propios modelos de medición del riesgo de crédito.

Al respecto, la Sugef señaló que se observa una mejora continua en la capacidad de modelización del riesgo de crédito de las entidades participantes.

“En este proceso se valoran aspectos como la calidad de las bases de datos, la gobernanza del ejercicio, la capacidad predictiva de los modelos utilizados, el cálculo de la recuperación de activos, así como las proyecciones financieras y de suficiencia patrimonial”, indicó la Superintendencia.

Asimismo, el comunicado de prensa expone que las 15 entidades participantes han incorporado progresivamente diversas metodologías para fortalecer sus proyecciones de pérdida esperada bajo los escenarios definidos en la prueba, lo que les permite evaluar con mayor precisión sus efectos sobre los estados financieros proyectados.