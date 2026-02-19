Economía

Amazon destrona a Walmart y se convierte en la compañía con mayores ingresos anuales

Amazon consiguió este hito por primera vez, superando a Walmart, que había ocupado el trono durante más de una década

EscucharEscuchar
Por Europa Press
(FILES) This file picture shows the logo of US online retail giant Amazon at the distribution center in Moenchengladbach, western Germany, on December 17, 2019. - Amazon confirmed Tuesday that an employee who works in the internet giant's home city of Seattle had been quarantined after testing positive for the new coronavirus. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Amazon anunció hace unas semanas que sus ingresos del último ejercicio, cerrado en diciembre, sumaron $716.924 millones. (INA FASSBENDER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.