Economía

Amazon anuncia inversión por $50.000 millones en infraestructura IA para el gobierno de Estados Unidos

El financiamiento de Amazon prevé que las agencias federales obtengan acceso a servicios avanzados de inteligencia artificial (IA).

Por AFP
Logo de Amazon en la fachada de un edificio moderno. La imagen ilustra el anuncio de la inversión de más de $5.000 millones en un nuevo centro de datos en Querétaro, México, por parte de Amazon Web Services (AWS).
La inversión añadirá capacidad informática a los servidores seguros en la nube que provee Amazon Web Services (AWS) al sector público. El proyecto comenzará a construirse en 2026. (AFP/AFP)







