“(Las cuotas altas) no son en sí mismo ni un indicativo de poder de mercado, ni tampoco es ilegal per se. Las empresas que ostenten poder sustancial en un mercado relevante lo que tienen es una ‘responsabilidad especial’ de no abusar de su posición de dominio y de no distorsionar, a través de sus conductas, la competencia remanente en dicho mercado relevante”, detalló la especialista.