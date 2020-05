– Yo no me sentí ofendida ni personalmente ni como ministerio. Lo que nada más quiero recalcar es que nosotros trabajamos muy bien juntos. Yo lo vi, lo tomo como una preocupación de él momentánea y yo no entro a valorar si lo tengo que ver como un ataque a nosotros. Lo que sí creo es que pueda haber una visión que él tiene que es distinta. El ministro (Alvarado) tendría que precisar mejor que elementos fueron mal negociados (en los TLC).