MAG gestiona atención prioritaria a barcos graneleros y sustitutos de fertilizantes para mitigar precios en agro

Dar prioridad en Puerto Caldera a los barcos que traen granos, para así evitar los costos de espera y aumentar la utilización de sustitutos de fertilizantes, son algunas de las medidas que se están considerando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para ayudar a mitigar los fuertes incrementos de precios en estos productos, debido a la invasión de Rusia a Ucrania.

“Dado que somos un país que tiene una importación importante de granos, como el maíz, la soya, el trigo, y de frijoles y arroz, estamos trabajando y articulando con Puerto Caldera, para garantizar que el atraco de los barcos sea prioritariamente de productos perecederos como estos granos”, manifestó el ministro de esta cartera, Renato Alvarado.

El jerarca añadió que tener un barco en bahía cuesta al importador cerca de $45.000 diarios, lo cual incrementa más los costos del producto.

“Estamos viendo cuáles otras acciones podemos hacer en términos de fertilizantes, debido a que los principales productores de materia prima para hacer los fertilizantes son Ucrania y Rusia, eso ha tenido una tendencia desmedida al alza y eso ha provocado un incremento muy desmedido de los fertilizantes, se está proyectando alrededor de 180% de aumento (…) es un problema serio porque para la agricultura familiar, a esos niveles de precios, se inhibe la compra de fertilizante”, indicó el jerarca.

Agregó que ya han venido trabajando en mecanismos de fertilización con microorganismos, con bacterias y para combatir las plagas de insectos con hongos. Por ejemplo, en Guanacaste, en la Zona Sur y en la Zona Norte, pequeños productores tienen fábricas de agroinsumos en las cuales están produciendo esos elementos que pueden subsanar, de alguna manera, la imposibilidad de comprar los fertilizantes.

“Estamos analizando acciones para facilitar la inscripción de agroquímicos que sean innovadores y que puedan ayudar a reducir costos de producción, producto de la mayor eficiencia de las moléculas”, añadió Alvarado.

Importantes productores

Rusia y Ucrania son importantes productores de granos, aceite y fertilizantes. Según información suministrada por la empresa FCS Análisis y Estrategia, con base en datos tomados de Comtrade, en trigo, estos dos países aportaron entre el 2018 y el 2020, 34% del volumen total intercambiado; en maíz, 17% y en aceite de girasol, 73%.

Según información de Euronews, del 4 de marzo pasado, Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes que contienen potasa, fosfato y nitrógeno, los principales nutrientes de los cultivos y del suelo. Produce 13% del total mundial.

Según FCS Análisis y Estrategia, los precios del maíz han subido cerca de 20% y los del trigo 60% durante el conflicto, y en fertilizantes, acotó Alvarado, se está estimando un incremento del 180%.

Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, explicó, el 2 de marzo pasado, que los incrementos en precios de materias primas se han dado desde inicios del 2021.

“El fenómeno del incremento en precios tiene varias ramificaciones que venimos sufriendo desde inicios del año pasado por efectos climáticos en Norte y Suramérica, la crisis de los contenedores y rupturas de las cadenas de logística en el transporte internacional, fuerte incremento del petróleo y su efecto rebote sobre el precio de los biocombustibles, que desplaza la producción de alimentos y la encarece.

“Problemas macroeconómicos internos como lo es el incremento del tipo de cambio, así como el incremento en infinidad de insumos como el material de empaque, y todos los costos asociados al proceso de producción”, aseveró Montero.

Hasta ahora, añadió el vicepresidente, el fenómeno no había puesto en riesgo los inventarios nacionales por lo que se esperaba que el impacto no fuera más allá de los precios; no obstante, el tema de Ucrania tiene expectante a la industria nacional, puesto que estos países y vecinos, son determinantes en el abastecimiento y el comportamiento de los precios internacionales.

Alvarado descartó riesgos de desabastecimiento. “Hemos conversado con los importadores de granos y de fertilizantes y los dos grupos nos han dicho que no habrá desabastecimiento. No es que no va a haber, eso es un tema de precios, y es lo que tenemos que mitigar”, sostuvo.

En maíz y trigo Costa Rica se abastece principalmente de Estados Unidos, aseveró Francisco Muñoz, presidente de la Cámara de Agricultura, quién también descarta desabasto en estos productos, pero sí espera efectos en precios.

Otras medidas

El responsable del MAG añadió que también se ha trabajado en la línea de volver a producir maíz en Costa Rica, de forma competitiva, y han estado acompañando a un productor en la zona de Guanacaste que hizo una inversión para generar este grano con alta densidad (más de 100.000 plantas por hectárea), el cual está a apunto de cosecharse y ya hicieron los contactos para que ese grano se pueda vender a los productores de cerdo, pollo y ganado.

Añadió que en el Instituto Nacional de Innovación de Transferencia en Tecnología (INTA) también buscan opciones para mejorar los bancos forrajeros (especies que pueden ser usadas para la nutrición animal) para poder sustituir el alimento para el ganado.

Alvarado agregó que un grupo integrado por el director de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), el director del INTA, el director de Extensión, junto con la jefa de despacho, está monitoreando las condiciones de precios internacionales y planteando también cuáles podrían ser las alternativas de soluciones a algunos temas para aliviar la crisis.