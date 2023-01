CNP y Conarroz vuelven a chocar por pagos de cosecha arrocera

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y el Consejo Nacional de Producción (CNP) volvieron a enfrascarse en una diferencia, luego de que la institución arrocera denunciara, este miércoles 11 de enero, el incumplimiento en los pagos de la cosecha por parte del CNP.

La denuncia fue hecha por los arroceros, este miércoles, mediante un comunicado de prensa emitido por Conarroz, en el que señalan que algunos pequeños y medianos productores se están viendo afectados, pues llevan más de un mes esperando que les paguen por sus cosechas.

Según un comunicado de respuesta emitido por el CNP, la institución está al día con los productores, y hasta el momento se ha cancelado un total de ¢6,19 billones.

Actualmente, el CNP paga ¢27.200 al productor arrocero por cada quintal (45 kilogramos), con base en el último análisis de costos productivos calculado por Conarroz. Fotografía: (Rafael Pacheco)

Adolfo Ramírez, presidente ejecutivo del CNP, admitió a La Nación que sí hubo dos semanas en las que no se canceló la entrega de grano, pero consideró la denuncia como “sorpresiva”.

Según el jerarca, las fechas de pago ya estaban establecidas previamente, por lo que se sabía que no se harían en su totalidad durante el mes de diciembre debido a salida del personal del CNP y a que el Ministerio de Hacienda no estaría laborando, por lo que no se podían tramitar los giros.

Ramírez explicó que esta semana la institución terminará de cancelar todo lo adquirido durante las últimas semanas de diciembre, y así finalizaría la totalidad de compra de arroz en granza con las industrias durante este periodo.

Productores de arroz cuestionan capacidad del CNP para comprar cosecha del grano

Por su parte, Conarroz también cuestionó la capacidad de la institución para adquirir la cosecha de arroz del 2023. La organización mencionó que el CNP no sabe si podrá comprar la cosecha de arroz del año 2023, debido a que en 2022 se excedió en la cantidad de arroz adquirido.

Según el jerarca del CNP, no hubo un exceso en la compra, sino que ya se adquirió la totalidad de lo que comercializará la institución durante el 2023. La satisfacción de la demanda del PAI se aseguró con las compras hechas durante el segundo semestre del 2022.

“Nosotros todos los años estipulamos que habrá una demanda establecida, y a partir de esa demanda se garantiza ese producto previamente, y por eso ya hicimos la compra respectiva”, explicó.

Arroceros se reúnen con presidente Rodrigo Chaves para exponer acelerada caída de área sembrada y de productores

Adelantó que es probable que la compra de arroz se retome a partir del segundo semestre del 2023 para garantizar la demanda del 2024, por lo que durante lo que resta del primer semestre de este año no se tiene estipulada más compra de arroz.

Ramírez concluyó que el compromiso del CNP es asegurar que los alimentos que son utilizados en el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) provengan especialmente de micro y pequeños productores.