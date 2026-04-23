Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance

Nueva York, Estados Unidos. Warner Bros. Discovery informó este jueves 23 de abril que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en $110.000 millones.

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja. El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.

Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.

“La aprobación de los accionistas recibida hoy constituye otro hito fundamental en el camino hacia la culminación de esta histórica transacción, la cual generará un valor excepcional para nuestros accionistas”, dijo en un comunicado David Zaslav, director ejecutivo de WBD.

“Continuaremos colaborando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de próxima generación”.

Según los términos del acuerdo, Paramount abonará $31,00 por acción en efectivo por la totalidad de las acciones en circulación de Warner Bros. Ello implica una valoración de capital de $81.000 millones, cifra que asciende a $110.000 millones si se incluye la deuda que Paramount asumirá.

Con esta operación, la familia Ellison pasará a controlar una constelación de empresas mediáticas de alcance global. Se prevé que David Ellison, director de Paramount, proceda a vastos recortes de gastos con el fin de aligerar la carga financiera de la nueva empresa.

Su padre, Larry Ellison, propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición, ofreciendo una garantía financiera que terminó por convencer al consejo de administración de Warner Bros.

Larry Ellison es un antiguo aliado de Trump, quien ha manifestado que intervendrá en el proceso de aprobación de la compra. La operación aún debe superar diversos obstáculos regulatorios, tanto en Estados Unidos como en Europa.

La oferta de Paramount incluye financiación proveniente de tres fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, lo cual podría suscitar un escrutinio adicional debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

Famosos actores de Hollywood como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Bryan Cranston, así como los directores J.J. Abrams y Denis Villeneuve, figuran entre los más de mil artistas que se han posicionado contra esta fusión.