“Es un elemento asociado a cómo la gente se sentía o se siente insegura y pues aumenta el consumo bajo esa falsa premisa de que un arma me va a dar seguridad, luego hay todo un negocio de los polígonos, de las armerías, de los instructores que dan cursos, los psicólogos, hay todo un negocio que no coincide con el interés público de la regulación de este tema, es claro que hay gente que prefiere que no se toque nada para no afectar su bolsillo”, dijo.