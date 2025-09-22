Ciencia

Una nueva especie de coral recibe su nombre en honor a un personaje de ‘Star Wars’

Un coral hallado en las profundidades del Pacífico recibió un nombre inesperado inspirado en ‘Star Wars’. Descubra qué lo hace tan especial

Por O Globo / Brasil / GDA
Nueva especie de coral hallada en aguas profundas fue nombrada en homenaje a Chewbacca por su apariencia similar al pelaje del personaje.
Nueva especie de coral hallada en aguas profundas fue nombrada en homenaje a Chewbacca por su apariencia similar al pelaje del personaje. (O Globo/Xu Zootaxa/ Universidad de Hawái/O Globo/Xu Zootaxa/ Universidad de Hawái)







