Una nueva especie de coral recibe su nombre en honor a un personaje de ‘Star Wars’

Nueva especie de coral hallada en aguas profundas fue nombrada en homenaje a Chewbacca por su apariencia similar al pelaje del personaje.

Un equipo de investigadores identificó una nueva especie de coral en aguas profundas del océano Pacífico, el cual fue bautizado como Iridogorgia chewbacca por su apariencia similar a la del personaje de Star Wars.

El nombre hace alusión a Chewbacca, el compañero peludo de Han Solo en la saga.

El hallazgo fue publicado el 4 de setiembre en el periódico científico Zootaxa. La especie fue observada por primera vez en 2006 durante una expedición en Molokaʻi, en el archipiélago de Hawái. El responsable del descubrimiento fue Les Watling, profesor emérito de la Universidad de Hawái en Mānoa.

LEA MÁS: Un tiburón se tragó una cámara en Bahamas y grabó desde dentro de su boca

Según el investigador, la forma y los largos filamentos flexibles del coral recordaban de inmediato al personaje de ciencia ficción. Esta similitud inspiró el nombre que ahora forma parte de la clasificación científica.

Coral solitario en zonas profundas

A diferencia de los corales de arrecife, el Iridogorgia chewbacca no forma colonias densas, sino que habita de forma aislada en el fondo marino.

La expedición localizó dos ejemplares: uno en el Hawaí, con una altura de 1,2 metros, y otro más pequeño de 50 centímetros, cerca de la Fosa de las Marianas, en 2016.

Lo que parece ser una pelusa en la estructura del animal son en realidad ramificaciones filamentosas que se extienden desde una colonia central de pólipos, organismos diminutos que conforman el coral.

Este nuevo coral pertenece al género Iridogorgia, conocido por sus estructuras espirales brillantes, las cuales resaltan en las profundidades marinas.

Durante la misma expedición también se descubrió otra especie denominada Iridogorgia curva, lo cual elevó a diez el número de especies conocidas dentro de este género en el Pacífico Occidental.

LEA MÁS: La historia del país que está siendo abandonado porque se hundirá: Tuvalu

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.