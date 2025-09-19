Ciencia

Tuvalu: el país que podría desaparecer bajo el mar y miles ya pidieron migrar antes de que sea tarde

Tuvalu, con 11.000 habitantes, enfrenta la amenaza de desaparecer bajo el mar. La mitad de su población ya pidió emigrar a Australia

Por AFP y O Globo / Brasil / GDA
El aumento del nivel del mar obliga a Tuvalu a migrar y crear planes de adaptación, en medio de críticas a Australia y a los países contaminantes.
El aumento del nivel del mar obliga a Tuvalu a migrar y crear planes de adaptación, en medio de críticas a Australia y a los países contaminantes. (O Globo/ Gobierno de Tuvalu/O Globo/ Gobierno de Tuvalu)







