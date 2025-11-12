Ciencia

Una galaxia recién observada fabrica estrellas 180 veces más rápido que la Vía Láctea

Un sistema supercaliente captado a más de 13.000 millones de años luz podría revelar cómo crecieron tan rápido las primeras galaxias del Universo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Y1 está a 13.000 millones de años luz y forma estrellas 180 veces más rápido que la Vía Láctea, según observaciones de ALMA.
Y1 está a 13.000 millones de años luz y forma estrellas 180 veces más rápido que la Vía Láctea, según observaciones de ALMA. (NASA, ESA, CSA, STScI/J. Diego (Instituto de Física de Cantabria, España), J. D'Silva (Universidad de Australia Occidental), A. Koekemoer (STScI), J. Summers y R. Windhorst (ASU) y H. Yan (Universidad de Missouri))







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGgalaxiaestrellasVía Lácteaastronomía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.