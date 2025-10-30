Ciencia

¿La galaxia más antigua del universo? Capotauro intriga a la ciencia con su luz de 13.600 millones de años

El objeto Capotauro intriga por su redshift sin precedentes y un brillo incompatible con el universo temprano

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Capotauro podría ser la galaxia más antigua conocida como una enana marrón; la ciencia aún no resuelve el enigma.
Capotauro podría ser la galaxia más antigua conocida como una enana marrón; la ciencia aún no resuelve el enigma. (NASA / ESA / CSA/JWST / CEERS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCapotaurogalaxiatelescopio James Webb
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.