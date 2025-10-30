Ciencia

Cometa 3I/ATLAS: qué es, cuándo se acercará a la Tierra y por qué alertaron sobre una cola extraterrestre

El cometa 3I/ATLAS sorprendió a científicos con una extraña cola que podría no ser natural. ¿Está siendo controlado por una tecnología desconocida?

Por La Nación / Argentina / GDA
3I/ATLAS desafía las leyes conocidas y revive una antigua historia de ciencia ficción sobre un cometa con secretos alienígenas.
El cometa 3I/ATLAS se acerca al Sol y genera teorías por una extraña “cola” que algunos vinculan con vida extraterrestre. Imagen con fines ilustrativos (DANIEL ROLAND/AFP)







