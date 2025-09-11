Ciencia

¿Un nuevo mundo habitable? Descubren indicios de una posible atmósfera estable en exoplaneta similar a la Tierra

Los científicos usaron el telescopio James Webb para analizar la posible atmósfera de un exoplaneta que orbita una estrella enana a 40 años luz de la Tierra

Por Jailine González Gómez
TRAPPIST-1 e podría tener una atmósfera compatible con la vida. Hallazgo clave en la exploración de mundos habitables.
TRAPPIST-1 e podría tener una atmósfera compatible con la vida. Hallazgo clave en la exploración de mundos habitables. (NASA, ESA, CSA, STScI/Joseph Olmsted (STScI))







