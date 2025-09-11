Ciencia

El hielo genera electricidad cuando se dobla, descubren científicos en un nuevo estudio

El hallazgo podría explicar cómo se forma la electricidad en tormentas y abrir puertas para sensores en lugares fríos

Por Jailine González Gómez
Investigadores detectaron flexoelectricidad en el hielo, con una fase ferroelectrica superficial activa a bajas temperaturas.
Investigadores detectaron flexoelectricidad en el hielo, con una fase ferroelectrica superficial activa a bajas temperaturas. (Canva/Canva)







notas iaJGGhieloelectricidadflexoelectricidad
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

