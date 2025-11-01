Ciencia

Un extraño ‘murciélago cósmico’ apareció en una nebulosa a 10.000 años luz de la Tierra

El telescopio VST del ESO logró registrar una nube con silueta de murciélago en una zona activa de formación estelar dentro de la Vía Láctea

Por O Globo / Brasil / GDA
Astrónomos captaron una nebulosa con forma de murciélago a 10.000 años luz en una región donde se están formando nuevas estrellas.
(ESO/VPHAS+/Equipe VVV)







