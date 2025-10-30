Ciencia

¿Moléculas precursoras de vida fuera de la Via Láctea? Lo que descubrieron astrónomos en una protoestrella

Moléculas halladas por el telescopio James Webb podrían explicar cómo se originaron los bloques de vida en el universo primitivo

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de alcoholes y ácidos en otra galaxia sugiere que compuestos esenciales para la vida podrían ser comunes en el cosmos
El hallazgo de alcoholes y ácidos en otra galaxia sugiere que compuestos esenciales para la vida podrían ser comunes en el cosmos (NASA/ESA/CSA/PL-Caltech/Marta Sewiło)







