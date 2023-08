Rickettsiosis: muere adulta mayor con la enfermedad; sería cuarto deceso en dos meses en Costa Rica

El Ministerio de Salud confirmó la muerte de una adulta mayor infectada con rickettsiosis. Se trata de una vecina del cantón central de San José con otras patologías de fondo. Por esta razón, se está a la espera del resultado de una investigación para determinar si la mujer murió con la enfermedad o a causa de esta.

En otras palabras, se busca saber si la enfermedad fue la causa directa del deceso, si fue un factor que se sumó a otros o si la muerte se debió a algo más.

Esta es la cuarta persona que fallece con esta enfermedad en lo que va del año. Entre finales de junio y principios de julio, murieron tres hombres vecinos de Aserrí, por este mal. Aunque todos los años se ven unos pocos casos, estos decesos son los primeros desde 1994.

El Ministerio no ha confirmado si además de estos cuatro fallecimientos otras personas se han infectado y recuperado en las últimas semanas; a inicios de mes, los fallecidos eran los únicos casos reportados.

Enfermedad rara que requiere atención inmediata

Las bacterias del género Rickettsia, causante de la rickettsiosis, son transmitidas por diversos tipos de garrapatas o pulgas. Fotografía: Shutterstock (S.Zykov/Shutterstock)

La rickettsiosis es una enfermedad producto de una infección con bacterias del género Rickettsia. Hay cientos de especies de rickettsias, muchas de ellas son inofensivas para el ser humano. Sin embargo, hay ocho que pueden no solo infectar, sino ser letales si la infección no se trata a tiempo.

La rickettsiosis no puede transmitirse de persona a persona. Es una enfermedad vectorial y requiere de un vector que porte la bacteria para infectar. En otras palabras, sin la presencia, en este caso, de una pulga o garrapata previamente infectada, no se da la enfermedad.

Los síntomas se desarrollan de siete a 14 días después del contacto. Entre estos están fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, erupción cutánea, la cual se desarrolla alrededor de tres a seis días después del inicio de la enfermedad. Es importante indicar que existen complicaciones que se asocian con inflamación de pulmones o hígado, meningoencefalitis (es decir, que la infección llega al cerebro y lo afecta), fallo renal agudo y fallo multiorgánico.

A las personas se les pide estar atentas a estos síntomas y buscar ayuda médica cuanto antes, especialmente si han sufrido picaduras de garrapatas o pulgas o si estuvieron acampando o haciendo senderismo. La enfermedad es tratable con antibióticos y la recuperación puede ser rápida, pero para ello el tratamiento debe comenzar lo más pronto posible.

Otro punto importante es que los médicos deben considerar las posibilidad de que se trata de rickettsiosis; por más rara que sea, no debe descartarse. A nivel internacional se han reportado que algunos fallecimientos se dan porque no se indaga si podría ser este mal, por lo tanto no se recetan las pruebas diagnósticas ni el antibiótico correcto.