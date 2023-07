Rickettsiosis, la extraña enfermedad que cobró la vida de tres costarricenses en último mes y medio

El Ministerio de Salud alertó de la muerte de tres hombres, dos de 43 años y otro de 70, todos vecinos de Aserrí, producto de las complicaciones de rickettsiosis, una enfermedad causada por bacterias del género Rickettsia y que es transmitida por pulgas y garrapatas.

Un informe del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) indicó que, entre enero de 2016 y julio de 2023 se han registrado solo 19 enfermos. Los años con mayor incidencia, 2017 y 2018, solo sumaron cuatro pacientes. De los 19 afectados, seis fallecieron (estos incluyen a los tres de este año) y cinco han requerido de una unidad de cuidados intensivos. En 2023, solo se han reportado estos tres casos, todos mortales.

De acuerdo con el reporte, realizado por el Laboratorio de Enfermedades Febriles Zoonóticas (LEFZ) del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB) del Inciensa, estos tres pacientes presentaron cuadros de rápida evolución y fallecieron en menos de cinco días desde el inicio de los síntomas.

Para explicar este tema, La Nación contactó a Adriana Troyo Rodríguez, microbióloga experta en bacterias quien trabaja en el laboratorio de investigación de vectores del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ella es de las científicas costarricenses con mayores investigaciones en Rickettsias.

“Tenemos casos de rickettsiosis desde aproximadamente 1950. No es nuevo. Se ven hace muchos años, pero hay muy pocos casos al año. Hay especies que generan enfermedad muy grave. Lo importante de la alerta es que la gente sepa que existe y que los médicos puedan ver los síntomas y no descartar la posibilidad. No es para alarmarse, pero sí se debe saber que eso existe. Es necesaria una alerta porque son más casos de los esperados en tan poco tiempo y son fatales”.

La UCR también está apoyando al Inciensa en el estudio de estas bacterias.

Bacteria característica de pulgas y garrapatas

La rickettsiosis es una enfermedad producida por algunas bacterias del género rickettsia. Garrapatas portadoras de la bacteria pueden transmitirla al ser humano. Fotografía: Shutterstock

La rickettsiosis no puede transmitirse de persona a persona. Es una enfermedad vectorial y requiere de un vector que porte la bacteria para infectar. En otras palabras, sin la presencia, en este caso, de una pulga o garrapata previamente infectada, no se da la enfermedad.

Las rickettsias son bacterias intracelulares, es decir, necesitan infectar una célula y habitarla para crecer, reproducirse y sobrevivir. Entonces, estas bacterias parasitan pulgas y garrapatas. Si uno de estos artrópodos portadores de la bacteria pica a un ser humano lo infectará. Muchas de estas bacterias no producen la menor consecuencia en el ser humano, pero algunas de ellas, especialmente ocho, pueden generar enfermedad e incluso la muerte.

La más agresiva es la Rickettsia rickettsii que es la fiebre manchada de las montañas rocosas o fiebre maculosa, o solo fiebre manchada. Sin embargo, ninguno de los fallecidos mostró este tipo.

Los síntomas se desarrollan de siete a 14 días después del contacto. Entre estos están fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, erupción cutánea, la cual se desarrolla alrededor de tres a seis días después del inicio de la enfermedad. Es importante indicar que existen complicaciones que se asocian con inflamación de pulmones o hígado, meningoencefalitis (es decir, que la infección llega al cerebro y lo afecta), fallo renal agudo y fallo multiorgánico.

El Inciensa recalca que no siempre es posible determinar cuál bacteria específica infectó a una persona. Esto se debe a que usualmente la presencia de bacterias en el tracto sanguíneo es baja y esto no permite la detección en gran parte de los casos.

Por ejemplo, en estos tres pacientes, solo se logró determinar la bacteria específica en uno de ellos, se trató de la especie Rickettsia typhi. Esta causa una enfermedad llamada tifus murino.

“Generalmente el tifus murino cursa con cuadros leves o moderados, sin embargo, pueden presentarse casos severos con desenlace fatal”, destacó el reporte del Inciensa.

Troyo confirmó que esta bacteria usualmente genera síntomas menos graves y agregó: “la forma de transmisión es diferente, la R. rickettsii está más asociada a garrapatas, la R. typhi más a pulgas y roedores, pero no solo por picaduras. La bacteria sale en las heces de la pulga y las heces de las pulgas ni se ven, son como una arenita, y al contacto con un rasguño o herida puede entrar”.

Estas pulgas se ven en animales silvestres, en el caso de los domésticos no se ven tanto, dado los tratamientos veterinarios. Por eso, dijo Troyo, es importante el buen control veterinario.

¿Qué hacer?

Lo importante es que sí hay tratamiento y está disponible en todos los centros de salud. Es un antibiótico específico para este tipo de bacterias. Se llama doxiciclina.

“Si tienen fiebre muy alta que no se quita en un día o dos y que más bien empeora, vayan al médico. Hay gente a la que no le gusta ir al hospital, si van cuando ya están muy mal, es muy difícil hacer ese tratamiento porque la enfermedad avanza. Si se sienten muy mal en un día o dos, vayan al médico, especialmente si han estado en ambientes donde pudieron tener contacto con montes, garrapatas o roedores”, declaró Troyo.

“Si van a estas zonas, usar botas, y revisar que no tengan pulgas o garrapatas en la ropa. Si ven una en su ropa, pueden guardarla y luego llevarla a la refrigeradora, si nada pasa en una semana o dos, la botan, si se sienten mal pueden ir al doctor y decir ‘es que me picó esto’”, añadió.

Según el reporte, este tratamiento debe iniciarse inmediatamente en personas con signos y síntomas sugestivos de rickettsiosis. “El retraso en el tratamiento puede provocar una enfermedad severa y secuelas a largo plazo o la muerte”, subraya el documento del Inciensa. Por eso, Troyo recalca la necesidad de acudir al médico.

El Ministerio también pide tomar medidas de prevención tales como la reducción de las poblaciones de roedores en la casa, lavado de ropa, desparasitación externa de los animales en el hogar, evitar el hacinamiento y mejorar la limpieza.

A los médicos se les pide estar atentos y pensar en la posibilidad de esta enfermedad.