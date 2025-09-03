Salud

Mujer planeaba quedar embarazada pero no lo lograba, tras varios exámenes, le diagnosticaron cáncer de ovario

Rachel Danchek pensó que no lograba embarazarse por estrés o mala alimentación, pero tras varios exámenes le detectaron un tumor maligno

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Rachel Danchek tenía 30 años cuando le diagnosticaron cáncer de ovario. Los síntomas fueron atribuidos a causas menores durante meses.
Rachel Danchek tenía 30 años cuando le diagnosticaron cáncer de ovario. Los síntomas fueron atribuidos a causas menores durante meses. (El Tiempo Colombia/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcáncer de ovarioCáncer
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.