El País

Dolores menstruales han causado que 48% de mujeres en Costa Rica bajen desempeño laboral, según encuesta

El 44% dice haber bajado rendimiento por no tener acceso a productos de higiene menstrual; solo tres de cada diez empresas de Costa Rica brindan licencias menstruales

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

El 48% de las mujeres en Costa Rica señala que los dolores menstruales les han causado bajas en su desempeño laboral y el 35% lo ha tenido en su desempeño estudiantil. Además, el 44% asegura que la falta de productos para higiene menstrual (toallas sanitarias, tampones, copas menstruales) en algún momento ha hecho que su rendimiento laboral no sea el mismo, esto también le sucede al 39% de las estudiantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MenstruaciónLicencias menstrualesDolores menstruales
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.