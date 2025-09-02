¿Por qué se despierta empapado en sudor? Podría ser una señal temprana de cáncer

Sudoración nocturna, fiebre y pérdida de peso inexplicable podrían advertir sobre algunos tipos de cáncer. Consulte a un médico si nota estos signos.

Detectar a tiempo un cáncer puede marcar la diferencia. Aunque no todos los tipos de cáncer se pueden prevenir, adoptar un estilo de vida saludable y prestar atención a señales tempranas podría ayudar en su identificación.

Uno de esos signos de advertencia aparece mientras usted duerme. Se trata de la sudoración nocturna, un síntoma que podría estar relacionado con el inicio de cáncer de huesos, de hígado o incluso leucemia.

LEA MÁS: Médico dice que ‘si te despiertas entre las 2 y las 4 de la madrugada no es insomnio sin más’: esto es lo que realmente está detrás

Este tipo de sudoración se presenta como episodios repetidos durante la noche. En muchos casos, puede llegar a empapar la pijama o las sábanas.

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado Healthline, este síntoma fue revisado clínicamente por la doctora Megan Soliman, quien explicó que la sudoración nocturna puede surgir en etapas tempranas de esta enfermedad.

Soliman señaló que, si la sudoración nocturna tiene relación con un cáncer, también podrían aparecer otros síntomas, como fiebre o una pérdida de peso sin causa conocida.

Según explicó, el cuerpo podría generar sudor excesivo como una forma de regular la temperatura cuando se presenta fiebre. También mencionó que los cambios hormonales generados por la enfermedad podrían influir en este síntoma.

Por su parte, el Instituto de Cáncer Dana-Farber (DFCI), en Estados Unidos, informó que la sudoración nocturna es un signo común en personas con leucemia o linfoma. En el caso específico de la leucemia, este síntoma podría aparecer como consecuencia de episodios de fiebre diurnos. Además, tumores carcinoides y suprarrenales también podrían provocar una sudoración excesiva.

¿Cuándo debe buscar atención médica?

Si la sudoración nocturna ocurrió solo una o dos veces, posiblemente se deba a factores ambientales o hábitos de vida, como el uso de ropa gruesa o el consumo de ciertos alimentos antes de dormir.

No obstante, si los episodios son frecuentes, interrumpen el sueño o se acompañan de otros signos como fiebre o pérdida de peso inexplicable, es importante consultar a un médico.

La detección temprana del cáncer, según indica la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, puede tener un impacto significativo en la tasa de supervivencia de las personas afectadas.

LEA MÁS: Hígado graso: un cardiólogo reveló los dos estudios claves para detectar esta enfermedad que no duele

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.