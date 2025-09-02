Salud

¿Por qué se despierta empapado en sudor? Podría ser una señal temprana de cáncer

Consulte con un médico si presenta este síntoma junto con fiebre y pérdida de peso sin explicación aparente

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Sudoración nocturna, fiebre y pérdida de peso inexplicable podrían advertir sobre algunos tipos de cáncer. Consulte a un médico si nota estos signos.
Sudoración nocturna, fiebre y pérdida de peso inexplicable podrían advertir sobre algunos tipos de cáncer. Consulte a un médico si nota estos signos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGsudoracióncáncer
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.