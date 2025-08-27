Salud

¿Cómo saber si tiene hígado graso? Los dos estudios que lo detectan antes de que sea tarde

El hígado graso no da síntomas pero puede dañar el corazón; conozca los dos estudios que permiten detectarlo y cómo prevenir su avance

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El hígado graso avanza sin dolor. Dos estudios permiten detectarlo a tiempo y la dieta mediterránea ayuda a revertirlo.
El hígado graso avanza sin dolor. Dos estudios permiten detectarlo a tiempo y la dieta mediterránea ayuda a revertirlo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGhígado grasocorazón
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.