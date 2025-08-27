¿Cómo saber si tiene hígado graso? Los dos estudios que lo detectan antes de que sea tarde

El hígado graso avanza sin dolor. Dos estudios permiten detectarlo a tiempo y la dieta mediterránea ayuda a revertirlo.

El hígado graso es una condición silenciosa que no produce dolor, no presenta síntomas visibles y muchas veces se descubre tarde. Esta enfermedad se asocia con sobrepeso, mala alimentación, diabetes y sedentarismo.

Existen dos variantes: hígado graso no alcohólico y alcohólico. En ambos casos, la acumulación de grasa dentro de las células del hígado puede derivar en inflamación y cicatrización. En esta etapa, la afección resulta reversible. Sin embargo, si progresa hasta desarrollar cirrosis, las posibilidades de recuperación se reducen drásticamente.

LEA MÁS: ¿Puede un ronquido revelar un cáncer peligroso? El error de subestimar un síntoma común

El cardiólogo argentino Jorge Tartaglione indicó que esta enfermedad se vincula con eventos cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV). Alertó que, en pacientes de 40 años con hígado graso, es posible prever problemas cardíacos hasta una década antes de que aparezcan.

Complicaciones asociadas

Si no se atiende a tiempo, el hígado graso puede avanzar y transformarse en patologías graves como:

Fibrosis hepática

Cirrosis

Cáncer de hígado

Cómo detectarlo

Dado que no genera síntomas en su fase inicial, la detección temprana del hígado graso depende de exámenes clínicos. Según el especialista, los dos estudios clave son:

Ecografía abdominal

Análisis de sangre con perfil hepático

Cuando los resultados muestran enzimas hepáticas elevadas, se activa una señal de alarma. En ese punto, aún es posible iniciar un tratamiento preventivo.

Cambios recomendados

El tratamiento del hígado graso implica una modificación completa del estilo de vida. Las principales recomendaciones incluyen:

Realizar actividad física regular

Bajar de peso en forma controlada

Mantener una alimentación equilibrada

Eliminar por completo el consumo de alcohol

Tartaglione también advirtió sobre el impacto del jarabe de maíz de alta fructosa. Este endulzante industrial, presente en múltiples productos procesados, se metaboliza exclusivamente en el hígado y favorece la acumulación de grasa.

La dieta mediterránea como aliada

Entre los planes alimenticios más efectivos contra el hígado graso destaca la dieta mediterránea, caracterizada por:

Antioxidantes naturales

naturales Alto contenido de fibra

Consumo de frutas, verduras, legumbres y semillas

Uso de cereales integrales

Aporte de omega 3

Reducción de azúcares

El aceite de oliva, principal fuente de grasa en esta dieta, debe emplearse crudo para conservar sus propiedades. No es necesario usarlo exclusivamente; puede combinarse con otros aceites para cocinar.

Pautas específicas

Algunas recomendaciones puntuales para incorporar esta dieta son:

Consumir pescado al menos dos veces por semana . Esto permite reducir el consumo de carnes rojas y mantener una dieta balanceada.

. Esto permite reducir el consumo de carnes rojas y mantener una dieta balanceada. Aumentar el consumo diario de frutas y verduras . Se sugiere alcanzar las cinco porciones por día .

. Se sugiere alcanzar las . Incluir legumbres como lentejas, garbanzos y porotos. Combinadas con cereales, representan una buena fuente de proteínas.

como lentejas, garbanzos y porotos. Combinadas con cereales, representan una buena fuente de proteínas. Elegir lácteos bajos en grasa o descremados .

. Añadir frutos secos, ricos en grasas saludables y con efecto cardioprotector.

Evitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohol resulta clave para prevenir el avance de esta afección silenciosa.

LEA MÁS: Creyó que era solo indigestión, pero era cáncer de intestino en etapa 4: caso conmociona por su inesperado giro

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.