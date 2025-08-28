¿Despierta cansado aunque durmió bien? Esto podría estar ocurriendo en su cerebro

Inercia del sueño: el motivo neurológico por el cual cuesta levantarse, incluso después de dormir bien, y cómo reducir sus efectos.

La inercia del sueño es un proceso neurológico natural que impide al cerebro activarse por completo de inmediato tras el sonido de la alarma.

Según el médico Alexandre Olmos, esto sucede porque el cerebro aún no ha finalizado su transición al estado de vigilia, lo que limita funciones como la atención y la toma de decisiones.

Este fenómeno no tiene relación con la falta de voluntad. Al despertar, la corteza prefrontal, encargada de las decisiones racionales, aún funciona de manera limitada, como si permaneciera en estado de reposo.

La duración de este estado puede variar entre 15 minutos y dos horas, y depende de factores como la fase del sueño en la que ocurre el despertar, la cantidad de descanso acumulado y los ritmos circadianos.

Estrategias para reducir la inercia del sueño

Olmos señala que ignorar este proceso biológico y etiquetarlo como vagancia es un error. Para mitigar los efectos y activar más rápido el cerebro, recomienda cinco acciones simples que pueden incorporarse a la rutina diaria:

Respirar profundo y moverse apenas suene la alarma. Estas acciones estimulan el sistema nervioso simpático, el cual incrementa el estado de alerta. Aplicar agua fría en el rostro. Este estímulo provoca liberación de dopamina y mejora el estado de ánimo desde los primeros minutos del día. Exponerse a luz intensa. Abrir las ventanas o encender luces fuertes ayuda a regular el reloj biológico y acelera el proceso de activación cerebral. Evitar el uso del celular. Mirar la pantalla al despertar prolonga el estado pasivo del cerebro y dificulta la transición hacia la vigilia. Colocar la alarma lejos de la cama. Esta medida obliga al cuerpo a levantarse, lo cual rompe el estado de inercia y facilita la activación mental.

Estas técnicas se basan en fundamentos neurocientíficos comprobados. Incorporarlas podría mejorar la claridad mental, la energía matutina y la productividad en las primeras horas del día.

