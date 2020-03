“Hay pruebas rápidas que ha habido mucho pulso para que podamos implementarlas, pero que la OMS (Organización Mundial de la Salud) todavía no recomienda Estas pruebas no detectan directamente el virus sino la reacción que causa el virus en el cuerpo, el problema con estas pruebas es que puede haber una amplia cantidad de personas que salgan positivas con el virus, aunque no tengan el virus, o en algunos casos salen negativos y sí lo tienen”, expresó el jerarca.