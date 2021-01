Ante este adelanto de fechas surgen dudas: ¿cuándo me van a vacunar? ¿cómo voy a enterarme de cuándo me corresponde? ¿qué tengo que hacer para que me vacunen?

Llegado el momento, cada persona recibirá una llamada del Ebáis en el cual está inscrita. La persona ya inscrita en los servicios de salud no tiene por qué acercarse mientras no reciba dicho llamado.

No será una vacunación masiva, pues no se tendrán todas las vacunas a la vez.

“¿Qué sucede si yo usualmente voy a la CCSS? Yo estoy registrado ya en el EDUS y ellos ya me van a ir llamando conforme me corresponde mi cita”, dijo Abarca.

“Es llegar y vacunar al que tiene mayor riesgo por edad, pero no por eso vamos a dejar de vacunar a otras personas de menor edad dentro del mismo grupo. Es decir, si hay oportunidades de vacunar a personas que vivan con mayores de 80 y en ese hogar hay personas mayores de 60, no puede perderse esa oportunidad de vacunación”, agregó.