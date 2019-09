“La OMS descuida a una población importante: la gente que no dejará de fumar porque no quiere. Son tres patas de un banco: el evitar que la gente que no fume no comience a fumar, darle herramientas para dejar de fumar a quienes quieren dejar de hacerlo, pero no pueden darle solo esa opción a quienes no quieren dejar de fumar, estas personas deben tener una opción que no les cause tanto daño”, destacó Costantini.