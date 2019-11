Según detalló: “En los primeros años de actividad sexual, la mujer está más expuesta al virus; ya después de los 30 años, por lo general, se establece con una sola pareja. Si el estudio lo hacemos en pacientes muy jóvenes, nos van a dar índices muy altos de infección con el virus y esto no es malo, es normal, lo más probable es que ellas eliminen este virus y no les cause lesiones. Entonces buscamos mujeres mayores; si ellas tienen virus, muy posiblemente ya lleven unos 10 años o más con la infección y esta sí puede llegar a causar lesiones”, agregó.