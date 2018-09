“Costa Rica es el tercer país del estudio que consume más azúcar añadida (azúcar que no es parte del alimento en sí mismo, si no que se adiciona durante el procesamiento), son 68,5 gramos los que consumimos a diario. Si lo vemos en porcentaje del aporte calórico, somos el segundo país con mayor porcentaje de calorías provenientes del azúcar, un 14,7%, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que no sea más allá del 10%”, enfatizó Gómez.