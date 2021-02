“Además, este virus tiene otras particularidades que no tiene por ejemplo, el causante de la covid-19″, explicó Marín. “Una persona puede estar asintomática de ébola, pero no puede transmitir la enfermedad mientras no haya síntomas, además, es una enfermedad que progresa muy rápido, por lo que ‘encama’ a la persona muy rápido, entonces hay menos posibilidad de transmisión”.