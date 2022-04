Dos de cada tres niños ticos ya tienen al menos una dosis contra covid-19

Dos de cada tres menores de 5 a 11 años en Costa Rica (el 66,1%) ya cuentan con al menos una dosis contra covid-19. Se trata de 347.170 niños residentes en todo el país. De ellos, 255.755 ya recibieron una segunda inyección y completaron su esquema, lo que representa el 48,7% de la población de esta edad.

Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) todavía debe llegar a 178.321 niños. Estos son los datos más recientes, con corte a este lunes 25 de abril, disponibles desde la mañana de este martes en el sitio de Internet de la institución.

Las campañas de vacunación infantil se realizan en guarderías y escuelas, tanto públicas como privadas. Además, todos los vacunatorios tienen disponibles suficientes vacunas tanto para la primera dosis como para colocar la segunda, 21 días después. Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en el sitio https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

Además, 191 centros de salud ofrecen citas por Internet. Pueden solicitarla a través del sitio https://vacunacovid.ccss.sa.cr/. En estos lugares también hay disponibles existencias para quienes prefieran llegar sin cita y hacer fila.

Estefani Rodríguez Cantillano, de 10 años, es una de las 255.755 que ya completó su esquema de dos dosis contra la covid-19. Ella fue vacunada en su casa, en Boca Cureña, cerca de la frontera con Nicaragua. (John Durán)

Resumen semanal

En los últimos siete días, entre el 19 y 25 de abril, se aplicaron 108.343 vacunas. En este período hubo 14.911 primeras dosis (12.179 pediátricas y 2.732 para mayores de 12 años), 29.196 segundas (22.112 pediátricas y 7.084 para mayores de 12) y 64.236 terceras, para reforzar la protección inicial en los mayores de 12 años.

Tres de cada cinco dosis administradas (el 59,29%) correspondieron a refuerzos. La Comisión de Vacunación indicó recientemente que el esquema completo para quienes tienen 12 años o más consiste de tres dosis: dos iniciales (con una distancia de tres semanas si es Pfizer o de cuatro si es Moderna) y un refuerzo cuatro meses después.

En total, 4.401.102 nacionales de todas las edades (el 85,2% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Las segundas dosis llegan a 4.084.348 habitantes, el 79,1% de la población. Las terceras dosis han llegado al 41,3% de los habitantes (2.131.723).

Si tomamos en cuenta solo a la población vacunable (quienes tienen 5 años o más), las primeras dosis llegan al 91,69%, las segundas al 85,09% y las terceras, que solo son para los mayores de 12, llegan al 49,87%.

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 11 de abril de 2022, la CCSS ha administrado 10.617.173 biológicos.

Sin embargo, todavía está la tarea de llegar a 220.412 mayores de 12 años que no han sido inoculados ni una sola vez contra este virus. Ellos representan el 4,27% de la población nacional y el 5,16% de la población mayor de 12 años.

Estos datos, sin embargo, podrían ser ligeramente menores, pues las cifras no toman en cuenta a población que recibió las tres inyecciones en el extranjero y por ende no aparecen en los registros. Tampoco reflejan a un pequeño grupo, que por alguna razón médica de alergias graves específicas no pueden inocularse. No hay datos oficiales de cuántas personas pueden ser, pero según el Ministerio de Salud, al 29 de enero habían otorgado 36 QR especiales de personas que no podían vacunarse por razones de salud. Había otras 102 en estudio.

Hay otro dato que preocupa a las autoridades: hay 1.248.087 personas mayores de 12 años que ya cumplieron los cuatro meses de tener su segunda dosis y podrían recibir la tercera y, sin embargo, no lo han hecho.

“Al tener el esquema completo con las tres dosis se disminuye el riesgo de complicaciones y de hospitalización por este virus. Estudios recientes demuestran que ante las variantes circulantes (ómicron y sus subvariantes), las personas con tres dosis tienen un riesgo menor”, indicó Leandra Abarca, coordinadora del programa ampliado de inmunización de la CCSS.

Por edades

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,7%, que son 791.611 personas, tienen al menos la primera dosis y el 96,5%, que son 790.263 individuos, tienen ambas. De este grupo, 630.982 (el 77,1%) ya recibieron tres dosis. En total, se han aplicado 2.212.856 biológicos a esta población.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.718.513 vacunas: 1.068.892 primeras dosis (95,1% de población estimada) y 1.027.335 segundas (91,4%). Hay 622.286 personas que suman tres vacunas; ellas constituyen el 55,4% de este grupo etario.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 3.821.006 biológicos: 1.627.131 corresponden a primeras dosis y 1.499.032 fueron segundas dosis. El 93,9% ya cuenta al menos con su primera inyección y el 86,5% tiene dos. Además, 694.843 habitantes (el 40,1% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 1.261.873 vacunas: 566.298 corresponden a primeras dosis y 511.963 a segundas. El 94,7% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 85,6% ya tiene dos dosis. En este grupo hay 183.612 personas con vacuna de refuerzo; ellas constituyen el 30,7% de este grupo.

Entre 5 y 11 años. Hay un total de 602.925 vacunas administradas. Se trata de 347.170 primeras dosis y 255.755 segundas. El 66,1% de este segmento ya comenzó el esquema y el 48,7% ya lo completó. Para esta población no se contemplan terceras dosis.

Quienes tienen menos de cinco años de vida no cuentan aún con un producto apto para ellos. Las compañías Pfizer y Moderna están en ensayos clínicos para brindar opciones a esta población, pero todavía están en curso.

En cada región

La región Huetar Norte tiene el mayor avance en primeras dosis: el 86,7% de los habitantes tiene al menos una, pero el mayor rezago en completar esquemas: solo el 27,6% tiene tres dosis.

En primeras dosis le sigue muy de cerca la Chorotega, donde el 86,3% ya inició esquema y el 37,3% ya lo terminó con tres dosis. En tercer lugar de inicio de esquemas está la Central Norte, con un 86%. Allí, el 42,5% ya tiene su dosis de refuerzo.

Le sigue el Pacífico Central, con 84,9% con una dosis y 32,9% con tres. En la Central Sur, el 84,8% de la población meta tiene una dosis, pero es la que tiene mayor avance de esquemas completos en todo el país: un 47,7%.

En la región Huetar Atlántica, el 84,7% ya comenzó su esquema y el 32,6% lo completó.

Finalmente, en la región Brunca está la menor proporción de primeras dosis: el 83,2% comenzó su esquema y el 36,7% ya lo terminó.

