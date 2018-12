“Hay recomendaciones muy básicas que pueden hacer una gran diferencia. Nadie está diciendo que no tomemos, si no que sepamos cómo hacerlo. Eso sí, muy importante, si alguien nos dice que no toma o que no quiere tomar en ese evento en particular hay que respetarlo, no tenemos por qué pasar ofreciéndole licor a la persona que ya nos dijo que no quiere”, manifestó Lucila Cisneros, gerente de Consumo Inteligente.