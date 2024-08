¿Cómo quitar el hipo? ¿Qué pasa si persiste más de dos días?

El hipo es uno de esos fenómenos de salud que, en la gran mayoría de casos, es pasajero, indoloro, no dura más allá de unos minutos y la persona puede seguir realizando cualquier actividad cotidiana mientras experimenta esas molestas contracciones acompañadas del sonido “hic hic”.

Sin embargo, es seguro que quienquiera que sufra hipo desea que este desaparezca rápidamente. Lo más probable es que no se le ocurra que, en algunas ocasiones, el hipo puede ser señal de algo más y habría que prestarle más atención.

Por estas razones, en esta edición de Siéntase Pura Vida vamos a abordar qué es el hipo, si hay diferentes tipos y en qué momento es necesario acudir con un profesional. Lo haremos con la ayuda del médico Sebastián Obando Estrada.

Hipo: causas, características y cuándo es momento de visitar un médico

¿Qué es el hipo?

El nombre técnico del hipo es singulto. Ocurre porque el diafragma, el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, se contrae con espasmos que no pueden controlarse.

“El diafragma es un músculo muy importante en la respiración. Esos espasmos hacen que las cuerdas vocales se cierren de repente y produzcan el típico sonido”, manifestó Obando.

Cualquier persona puede presentar hipo. Sin embargo, hay más de un tipo. Los especialistas hablan de hipo transitorio para referirse al que tarda apenas algunos minutos; este es el más común y puede darse cuando se consumen bebidas gaseosas, alcohol o se ingieren grandes cantidades de comida.

“El aumento de la presión abdominal, intragástrica genera una mayor apertura del anillo esofágico inferior. Eso me genera también más probabilidades de hipo”, destacó.

El hipo también puede ser emocional y darse por euforia o estrés. En este caso no hay una fisiología de fondo y es más de tipo psicosomático.

También hay hipo persistente, que se prolonga por más de 48 horas. Después de este tiempo, como se verá más adelante, es recomendable ir a un centro de salud.

Por último, está el hipo recurrente, aquel que aparece con regularidad y perdura más tiempo de lo normal sin llegar a las 48 horas. Hay patologías que pueden provocarlo, como la irritación de nervios en el diafragma. Hay factores que pueden inflamar los nervios, como la dispepsia, un problema digestivo que también incluye dolor o molestia en la parte superior del abdomen, hinchazón, eructos y náuseas.

También puede haber hipo recurrente por quistes en la glándula tiroides, acidez estomacal, algún tipo de laringitis. Los bebés con intolerancia a la lactosa también son más proclives al hipo que quienes no lo son.

Quienes comen muy rápido o muy pesado de forma constante también pueden tener mayores recurrencias del hipo.

¿Por qué debe buscarse ayuda si el hipo perdura más de 48 horas?

El hipo se produce por contracciones involuntarias en el diafragma y en la gran mayoría de los casos se alivia en cuestión de minutos. Imagen: Shutterstock

Obando explicó que 48 horas es el tiempo máximo que un espasmo muscular puede durar. Como el diafragma es un músculo, este tiempo es el que debe tomarse en cuenta.

En algunos casos, el hipo va a ser la primera manifestación de un accidente cerebrovascular (popularmente conocido como “derrame cerebral”).

“Ya he visto yo, en mi experiencia, pacientes con ataques de hipo que no se quitan en 24 o 48 horas que han tenido que ser intervenidos e intubados (...) Un caso que me tocó ver fue un señor que creyó que el hipo se debía a un aumento de alimentación, pero el paciente proseguía y luego comenzó con dificultad respiratoria”, recalcó.

Estas 48 horas usualmente se dan de forma ininterrumpida, pero podría haber pausas.

También es necesario buscar ayuda médica si, aunque no hayan pasado 48 horas, hay dificultad respiratoria o si hay limitaciones en la funcionalidad del paciente que le impidan realizar funciones básicas.

¿Cómo quitar el hipo transitorio?

Obando advierte primero lo que no debe hacerse “eso de pedir que le peguen un susto al paciente es un mito, eso es mentira, no genera ninguna repercusión”.

No obstante, en una entrevista anterior, la gastroenteróloga Marcela Porras Alfaro indicó que en las personas en las que un susto les funciona es porque, al asustarse, el ritmo de respiración cambió, y esto es lo que las lleva a regular el hipo. En otros casos puede deberse a que ya el hipo iba a terminar su ciclo y esto coincidió con el susto.

Estos son consejos que el médico señala para acabar con el hipo:

Inhalar y aguantar la respiración aproximadamente por 10 segundos y luego botar el aire. Debe hacerse al menos tres veces. Esto disminuirá los espasmos en el diafragma.

Tomar antiácidos puede separar la frecuencia de los espasmos.

El médico enfatizó la importancia de vigilar si el hipo se vuelve recurrente o si ya pasan las 48 horas y no cesa. Siéntase Pura Vida y que su hipo no vaya más allá de unos minutos incómodos.